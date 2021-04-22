Mudanya Belediyesi şoför esnafıyla dayanışma içinde
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Mudanya Belediyesi şoför esnafıyla dayanışma içinde

Mudanya Belediyesi şoför esnafıyla dayanışma içinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mudanya'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Mudanya Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren dolmuş ve taksi şoförlerine de gıda desteği sağladı.

Mudanya'da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Mudanya Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren dolmuş ve taksi şoförlerine de gıda desteği sağladı.

Mudanya Belediyesi, pandemiden etkilenen esnaflarla dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmayı sürdürüyor. İlçe genelinde Zeytin Dalı birimine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan, gıda ve yakacak yardımlarına kadar destek olan Mudanya Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren ve salgından etkilenen taksi ve minibüsçü esnafına dağıtılmak üzere gıda kolisi desteği sağlayarak, dayanışma ağını büyüttü.

Korona virüsle mücadelede ihtiyaç sahibi Mudanyalı hemşehrilerinin ve iş yerlerinin kapatılması nedeniyle zor durumda olan esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Salgın dönemi boyunca esnafımızın yanında yer alıyor, zor günleri birlikte dayanışmayla aşıyoruz. Kiracımız olan esnaflardan kira almayarak destek sağladık. Salgın sürecinde yönden etkilenen şoför esnafımıza bir nebze destek olmak için gıda kolilerimizi teslim ettik. Bundan sonra da esnaflarımıza katkı vererek, dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Mudanya Belediyesi şoför esnafıyla dayanışma içinde
Mudanya Belediyesi şoför esnafıyla dayanışma içinde
Mudanya Belediyesi şoför esnafıyla dayanışma içinde
Mudanya Belediyesi şoför esnafıyla dayanışma içinde
Mudanya Belediyesi şoför esnafıyla dayanışma içinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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