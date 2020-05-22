Mudanya Belediyesi personeline teşekkür ziyareti
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Mudanya Belediyesi personeline teşekkür ziyareti

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İl Başkanı İsmet Karaca;

Mudanya Belediyesi personeline teşekkür ziyareti
22.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:40

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İl Başkanı İsmet Karaca; Koronavirüs ile mücadele kapsamında halk sağlığı ve vatandaşların ihtiyaçları için seferber olan belediye personelini ziyaret ederek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İl Başkanı İsmet Karaca ve Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın ile birlikte Koronavirüs salgını sürecinde aralıksız olarak görev başında olan ekipleri çalışma alanlarında ziyaret etti. Personelin Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanyalı hemşehrilerim için hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayan çalışma arkadaşlarım, sizler Koronavirüs salgınıyla mücadelemizin isimsiz kahramanlarısınız. Biz birbirini seven, fedakar bir aileyiz. Hepinizi çok seviyorum ve bu zor dönemdeki azimli çalışmanızı alkışlıyorum. Daha nice yıllar Mudanyalı hemşerilerim için birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile CHP İl Başkanı İsmet Karaca ise, Zabıta Müdürlüğü ve Zeytin Dalı ekibi nezdinde süreçte gece gündüz görev alan tüm personeli fedakarca çalışmalarından dolayı kutladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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