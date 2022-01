Mudanya Belediyesi'nin hobi ve sanat atölyelerinde yeni dönem başladı

Halk dansları, ritim- perküsyon, modern dans, step- aerobik- yoga, zumba, makrome, amigurumi, satranç, resim, filografi branşlarında gerçekleştirilen sanat atölyeleri yeni dönemde de Mudanyalı yetişkin, genç ve çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, insana yatırımın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Ücretsiz olarak halkımızın hizmetine sunduğumuz atölyelerle her bireyin kişisel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Mudanyalıların mutlu olacağı her türlü projeyi hayata geçiriyoruz. İnsana yapılan yatırım, her şeyin üstündedir. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde insanların mutluluğu vardır. Mudanyalılar mutlu olsun, hobi edinsin, kişisel gelişimlerini sağlasın, bir uğraşı olsun. Kurslarımıza katılan herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yeni Mahalle Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Merkezi'nde ayrıca yarıyıl tatili boyunca çocuklara yönelik gitar, taş boyama, seramik atölyeleri de düzenlenecek.

