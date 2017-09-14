Mudanya Belediyesi'ne Çifte Ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen, "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması" sonuçlandı. 69 belediyeden 143 projenin katıldığı yarışmada Mudanya Belediyesi, "12 Eylül Caddesi Cephe Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım" ile "Taş Mektep Restorasyon"projeleri ile çifte ödül kazandı. Tarihi Kentler Birliği'nin gerçekleştirdiği yarışma sonuçlarında, "Kent merkezindeki koruma çalışmalarını sürdürmeleri, kamusal niteliği yükselten proje yaklaşımları ve özellikle işlevlendirme süreci için uygulanan katılımcı projelendirme modeli nedeniyle Mudanya Belediyesi'ne proje ödülü verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER YOL GÖSTERİCİ OLACAKTIR"

Aldıkları ödüllerin kendilerini teşvik ettiğini ve bu motivasyon ile daha güzel hizmetleri hayata geçireceklerinin altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Aldığımız bu ödül diğer çalışmalarımızda ve projelerimizde bize yol gösterici bir unsur olacaktır" dedi. Aldıkları ödülün ilçede gerçekleştirdikleri hizmetlerde proje demokrasisinin hayata geçirilmesinin de bir ürünü olduğunu belirten Türkyılmaz, "Hizmetlerimizde ilçemizi bütünsel olarak ele alıyoruz. Amacımız Mudanya'mızın değerlerini açığa çıkarmak ve bu değerleri işlevsel hale getirerek geleceğe ve insanlığa kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, ödülleri Kasım ayında Antalya'da yapılacak olan YAPEX fuarında düzenlenecek tören ile alacak.

