Mudanya Belediyesi'nden zeytin üreticisine destek

Mudanya Belediyesi ilçede etkili olan dolu yağışı nedeniyle ürünleri zarar gören zeytin üreticisine toplam 356 bin 128 liralık alım desteği verdi.

Mudanya Belediyesi ilçede etkili olan dolu yağışı nedeniyle ürünleri zarar gören zeytin üreticisine toplam 356 bin 128 liralık alım desteği verdi.

Üreticiden alınan 89 ton zeytini yağ haline getirdiklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şişelenen yağların Zeytin Dalı projesine kayıtlı ailelere ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Mudanya'da ekim ayının başında dolu yağışından etkilenen köylerde zeytini zarar gören üreticiye alım sözü veren Mudanya Belediyesi, mahalle muhtarları ve üreticilerle yapılan toplantının ardından 89 ton zeytin alımı yaptı. Küçükyenice, Mürsel, Dedeköy, Hasköy ve Balabancık başta olmak üzere dolu yağışından etkilenen köylerde üreticiye destek vereceklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kilosu 4 liradan aldığı zeytini yağ haline getirdiklerini, şişelenen zeytinyağların Zeytin Dalı projesine kayıtlı ailelere ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Başkan Türkyılmaz, "Mudanyamızın emektar üreticilerini asla mağdur etmeyeceğiz dedik, mahsulü zarar gören zeytincilerin yaralarını sardık. Üreticinin alın terinin hakkını verirken, zeytinyağı haline getirip sosyal yardım projemiz Zeytin Dalı'na kayıtlı ailelerimize dağıtmak için şişeledik. Mudanya'da bin bir emekle büyütülen toprağın bereketini Mudanyalı hemşehrilerimle paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı