Mudanya Belediyesi'nden arazi yollarına yoğun mesai
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mudanya Belediyesi'nden arazi yollarına yoğun mesai

Mudanya Belediyesi'nden arazi yollarına yoğun mesai
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mudanya merkezin yanı sıra çalışmalarını kırsal mahallelerde de yoğun bir şekilde sürdüren Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ham halde bulunan imar yollarını açarak kullanıma uygun hale getiriyor.

Mudanya merkezin yanı sıra çalışmalarını kırsal mahallelerde de yoğun bir şekilde sürdüren Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ham halde bulunan imar yollarını açarak kullanıma uygun hale getiriyor.

Yerleşim alanlarının ve nüfusun her geçen gün arttığı Mudanya'da, kırsal alanlarda kadastro ve arazi yolları Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince açılarak kullanıma sunuluyor. Muhtarlarla koordineli bir şekilde çalışan ekipler arazi yollarında malzeme serimi ve tesviye çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Yaptıkları program çerçevesinde tüm kırsal alanlardaki kadastro yollarının açılarak zemin iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Ekiplerimiz Tirilye ve Söğütpınar Mahallelerimizde çalışmalarına devam ediyor. Mudanya'da hizmet götürmediğimiz mahallemiz yok. Hemşerilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, belediyecilik anlayışımızın çıkış noktasını oluşturuyor. Arazi ve imar yolu açma çalışmalarının yanı sıra ilçe merkezinde de önümüzdeki hafta asfaltlama çalışmalarına hız vereceğiz" diye konuştu. - BURSA

Mudanya Belediyesi'nden arazi yollarına yoğun mesai
Mudanya Belediyesi'nden arazi yollarına yoğun mesai

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank
Magazin Alişan Deniz Akkaya Yonca Evcimik Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mudanya Belediyesi'nden arazi yollarına yoğun mesai - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 11:15:35. #1.15#

title