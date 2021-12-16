Mudanya Belediyesi "Kara Kış Fonu" ile kalpleri ısıtacak

Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projeleri ile birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Mudanya Belediyesi, "Kara Kış Fonu" ile bu yıl ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olacak.

Gıda, erzak yardımı, kömür, zeytinyağı dağıtımı, kırtasiye, okul kıyafeti desteği, bebek maması, süt ve protein takviyesi ile kara kışta da kalpleri ısıtan Mudanya Belediyesi, okul aile birlikleri ve okul müdürlerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet dağıtımına başladı. Toplamda 560 öğrenciye Mudanya genelinde okul kıyafeti desteği sağlanacağını belirten Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Son yaşanan ekonomik gelişmeler bize gösteriyor ki, bu kış her zamankinden daha zor geçecek. Bu düşünceden hareketle ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin faydalanabilmesi için 'Kara Kış Fonu' hazırladık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gıda, erzak yardımı, kömür dağıtımı, zeytinyağı dağıtımı, kırtasiye, okul kıyafeti desteği, bebek maması, süt ve protein takviyesi ile kara kışta da kalpleri ısıtıyoruz. Her zaman söylediğim gibi, Mudanya'da kimse kimsesiz kalmayacak, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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