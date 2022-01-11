Mudanya Belediyesi ihtiyaç sahiplerine zeytinyağı dağıtıyor

Mudanya Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine zeytinyağı dağıtımına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Topraktan Halka Zeytinyağı" adlı proje kapsamında toplanan zeytinler, yağhanede işlem gördükten sonra şişelenip "Zeytin Dalı" ekibi tarafından belediye sistemine kayıtlı ailelere ulaştırılıyor.

Mudanya Belediyesine ait arazilerde, park ve refüjlerde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, ihtiyaç sahibi 1200 aileye dağıtıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Her gramında alın teri olan zeytinyağımızı ihtiyaç sahiplerine sevgiyle ulaştırıyor, adil bir şekilde paylaştırıyoruz. Mudanya'da zorlukları hep birlikte, kenetlenerek aşıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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