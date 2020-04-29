Mudanya Belediyesi 80 ton atığı ekonomiye kazandırdı
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Mudanya Belediyesi 80 ton atığı ekonomiye kazandırdı

Mudanya Belediyesi, 80 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdı.

Mudanya Belediyesi 80 ton atığı ekonomiye kazandırdı
29.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:38

Mudanya Belediyesi, 80 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdı. Kapalı Pazar Yeri'nde depolanan ambalaj atıkların geri dönüşüme kazandırılması adına lisanslı firmaya teslim süreci başlarken, Başkan Hayri Türkyılmaz, bu konuda hassasiyet gösteren tüm Mudanyalılara teşekkür etti.

Mudanya Belediyesi, plastik ve kağıt gibi geri dönüşebilir atıkların toplanması amacıyla geçtiğimiz ay yapılan ihalenin ardından, toplanan atıkları ekonomiye kazandırdı. Mudanya Belediyesi ile Erkağıt Sanayi Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan protokolle, Mudanya'daki tüm ambalaj atıkların geri dönüşümü sağlanırken, toplanan atıklar Kapalı Pazar Yeri'ne alındı.

Depolanan ambalaj atıkların geri dönüşüme kazandırılması adına lisanslı firmaya teslim süreci başladı. Atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerektiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu şekilde hem, Mudanya'nın sokakları daha temiz ve yaşanabilir olurken hem de geri dönüşüme katkı sağlamış olduk. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunu dayanak Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 80 ton atığı, firmaya tesliminden önce yağmur, rüzgar gibi doğal olaylardan korumak amacıyla Kapalı Pazar Yeri'nde depoladık. Çevrenin korunması adına kaçınılmaz bir ihtiyaç olan ambalaj atıklar çöp olmayıp çevre hassasiyeti olan hane, kurum ve kuruluşlardan toplanan atıklardır. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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