Mudanya Belediyesi 3D yazıcıyla maske üretimine başladı
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Mudanya, Güncel

Mudanya Belediyesi 3D yazıcıyla maske üretimine başladı

Mudanya Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan Mudanyalıların taleplerini karşılayan personelinin daha sağlıklı şartlarda hizmet verebilmesi amacıyla siperlik maske üretimine başladı.

17.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:55
Mudanya Belediyesi 3D yazıcıyla maske üretimine başladı

Mudanya Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan Mudanyalıların taleplerini karşılayan personelinin daha sağlıklı şartlarda hizmet verebilmesi amacıyla siperlik maske üretimine başladı.

Mudanya Belediyesi, vatandaşın ihtiyaçlarının temininde gece gündüz hizmet veren personel için yüz koruyucu maske üretmeye başladı. 3D yazıcı ile sahada görev yapan personel için maske üretimi yapan Mudanya Belediyesi, ihtiyaç durumuna göre sayıda artış yapabilecek. Bugüne kadar Mudanyalılara 25 bin bez maske dağıtımında bulunduklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bilhassa 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan Mudanyalıların taleplerini karşılayan ekiplerimiz her türlü hijyen şartlarına dikkat etmeli. Bu zor dönemden geçerken maruz kalabilecekleri olası bir olumsuzluğa karşı hemşehrilerimizi korumayı amaçladık. Ekiplerimiz maske ve eldivenin haricinde koruyucu yüz maskesi takarak hizmet verecek. İlerleyen günlerde ihtiyaç dahilinde üretime başlamayı planlamaktayız. Her şey Mudanyalı hemşehrilerimin sağlığı için" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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