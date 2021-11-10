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Mudanya Atatürk'ü özlemle andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mudanya Atatürk'ü özlemle andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Mudanya'da anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Mudanya'da anıldı.

Anma programı, İskele Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Törene Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe protokolü, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Mudanyalılar katıldı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Törenler, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Güzelyalı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı anma programıyla son buldu. - BURSA

Mudanya Atatürk'ü özlemle andı

Mudanya Atatürk'ü özlemle andı

Mudanya Atatürk'ü özlemle andı

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