Mudanya 2019'da hizmetle buluştu

09.09.2019 15:40

Çalışmalarını "hakça paylaşım" ilkesinden hareketle sürdürdüklerini belirten Başkan Türkyılmaz, "Mudanya'da hizmet gitmeyen yer kalmıyor" dedi.

Mudanyalıların yaşamlarını kolaylaştırma anlayışını çalışmalarının temeline oturtan Mudanya Belediyesi'nin mahallelerdeki hizmetleri sürüyor. İlçe merkezinden en uzak mahallesine muhtarlıkların ve mahalle sakinlerinin taleplerini programına alan Mudanya Belediyesi, "Her mahalleye eşit hizmet" anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akköy ve Tirilye'de ilkokul inşaat tadilatı, iç ve dış cephe boyaları, Altıntaş, Tirilye, Evciler, Çamlık, Dedeköy, Yalıçiftlik, Mirzaoba, Dereköy mahallelerinde halkın ortak kullanım alanlarında bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Dedeköy'ün talep ettiği zeytin-İncir alım yeri imalatı da tamamlandı. Talep edilen mahallelerdeki muhtarlık binaları, cami ve köy kahvelerinin yenilenme işlemleri de 2019 yılı programı kapsamında yapılarak, hizmete alındı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gerek sosyal medya hesaplarından gerekse belediyenin gerekli birimlerine yapılan başvuruların programa alındığını, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler