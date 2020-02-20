MÜDAD Başkanı Çelebi dizi ile ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını açıkladı

20.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:30

Mümessil Dayanışma Derneği (MÜDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Çelebi, özel bir kanalda yayınlanan bir dizide yer alan mümessil karakterine tepki göstererek, dizi ile ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını açıkladı.



MÜDAD Başkanı Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada geçtiğimiz günlerde özel bir kanalda yayınlanan dizide tıbbi mümessillerle ilgili etik değerlerden uzak talihsiz bir bölümün yayınlandığını belirterek, "Yaklaşık 30 bin çalışanı bulunan mesleğimizi ve meslektaşlarımızı aşağılayan, kadın haklarını hiçe sayarak bayan meslektaşlarımızı da zan altında bırakan bir içerik yayınlanmıştır. Bu içerikte bir kadın mümessilin bedenini kullanarak mesleğini yapmaya çalışması resmedilmiştir. Bu durum kadın meslektaşlarımızın onurunu hiçe saymaktadır. Aynı talihsiz durum sağlık sektörünün önemli parçası olan doktorlar tarafından da sert bir tepki ile karşılık bulmuştur. Etik değerleri hiçe sayarak, doktor mümessil ilişkisini çarpıtarak sergileyen bahsi geçen dizinin yapımcı ve yönetmenini meslektaşlarımız ve iş paydaşlarımız adına kınadığımızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.



"Yasalarımıza göre mesleğimizin yapılış şeklini bu şekilde aksettirmek suçtur"



Dizide bahsi geçen sahnenin hem mümessilleri hem de sağlık çalışanlarını zan altında bıraktığını belirten Çelebi, şunları kaydetti:



"Mesleğimizin uygulanmasını sağlayan TİTCK'ndan gerekli işlemlerin yapılmasını talep edeceğiz. Yasalar ve yönetmeliklere göre bu şekilde bir senaryo yazımı suçtur. Yetkili makamlarımızdan gerekli tepki ve işlemlerin yapılmasını bekliyoruz. Sağlık Bakanlığını, sağlık çalışanları meslek örgütlerini, TTB, Türkiye Eczacılar Odası, ilaç firmalarını sağlık ile ilgilenen sivil toplum kuruluşları ve kitle kurumlarını bu itibarsızlaştırmaya karşı tepki vermeye davet ediyoruz. Bundan dolayı da pek çok ilaç firması yetkilileri, Tabipler Odası başkanları tarafından ilgili birimlere uyarılar yapıldı. Aynı zamanda mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan hakaretlerden dolayı tüm sektör paydaşları olarak hukuksal süreçleri başlattığımızı bildiriyoruz. Bu vesile ile sağlık çalışanlarına yönelik tüm şiddet olaylarını tek çatı altında toplandığımız Mümessil Dayanışma Derneği (MÜDAD) olarak kınıyoruz. Konu ile ilgili caydırıcı gerekli cezaların ve yönetmeliklerin çıkmasını talep ettiğimizi belirtmek isteriz. Halkımıza sağlıkta kaliteli, bilgili, etik ve ulaşılabilir hizmet verebilmesi için MÜDAD olarak bütün gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Yasalarımıza göre mesleğimizin yapılış şeklini bu şekilde aksettirmek suçtur. Mesleğimizi bu şekilde aktaranları ve aktarmaya çalışanları kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA