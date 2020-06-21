Mucur yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
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Mucur yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Mucur yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı Sivas'ta otomobil ile mucur yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı Sivas'ta otomobil ile mucur yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza saat 19:...

21.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:47

Mucur yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Sivas'ta otomobil ile mucur yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta otomobil ile mucur yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza saat 19: 30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Kayseri Caddesi üniversitesite kavşakta meydana geldi. M.R.O yönetimindeki 58 BP 667 plakalı otomobil sürücüsü ile V.T idaresindeki 34 EA 9658 plakalı mucur yüklü kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmasının etkisi ile mucur yüklü kamyon devrildi. Kaza da her iki aracın sürücüleri yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kente bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mucur yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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