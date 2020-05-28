Mucur ilçesinde bir binada karantina uygulaması başlatıldı Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 6 katlı ve 24 daireli bina karantinaya alındı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 6 katlı ve 24 daireli bina karantinaya alındı.

İlçe merkezindeki Yenice Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan 6 katlı ve 24 daireli binada yaşayan 2 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Mucur İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle binada karantina uygulamasına karar verildi. Kamu sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina kapsamında binaya giriş ve çıkışlar durduruldu.Sağlık görevlileri tarafından binada yaşayanların tek tek sağlık kontrolleri yapıldı. Karantina süresi 14 gün sürecek. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA