Mucur ilçesi Asmakaradam Köyünde, karantina uygulaması kaldırıldı
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Mucur ilçesi Asmakaradam Köyünde, karantina uygulaması kaldırıldı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olan Asmakaradam Köyünde uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Mucur ilçesi Asmakaradam Köyünde, karantina uygulaması kaldırıldı
13.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:13

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olan Asmakaradam Köyünde uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

İlçeye bağlı 70 haneli Asmakaradam köyünde, bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karantina kararının süresi sona erdi. Karantina sürecinde sağlık ekiplerinin yaptığı testlerin negatif çıkması üzerine karantina uygulaması tamamlandı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 29 Mayıs'ta Asmakaradam Köyünde karantina uygulaması kararı almıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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