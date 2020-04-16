Mucur Devlet Hastanesinin ihalesi mayıs ayında yapılacak AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Mucur ilçesine yaptırılacak 25 yataklı devlet hastanesi için mayıs ayında ihale düzenleneceğini bildirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Mucur ilçesine yaptırılacak 25 yataklı devlet hastanesi için mayıs ayında ihale düzenleneceğini bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Mucur'a yapılacak hastane ile ilgili ihale sürecini tamamladığını ifade etti.

Projenin ihaleye çıkarıldığını belirten Kendirli, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının yaşandığı günümüzde devletimizce her türlü tedbir alınırken önemli görülen yatırımlara da devam ediyoruz. İşte Mucur'umuz için uzun süredir takip ettiğimiz bu yatırımlardan birisi de 25 yataklı devlet hastanesi yapımıydı. Hastanemizin yapım işi Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığınca ihaleye çıkarıldı. Mevzuat kapsamında ihale metni EKAP'ta ve Kırşehir'de yerel gazetede yayınlandı. İnşallah hastanemizin ihalesi 12 Mayıs tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek."

Kendirli, hastanenin 2021 yılı sonuna kadar bitirilerek hizmete girmesinin planlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA