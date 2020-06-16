Mucur'da bozulan yollarda onarım çalışması yapılıyor Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, doğal gaz çalışmaları dolayısıyla bozulan yollarda düzenleme ve onarım çalışması yapıldığını bildirdi.

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, doğal gaz çalışmaları dolayısıyla bozulan yollarda düzenleme ve onarım çalışması yapıldığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Mucur ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları kapsamında ana caddeler ile bağlantılı yollarda bozulan ve zarar gören alanları yerinde incelediğini belirtti.

Doğal gaz çalışması nedeniyle tahribata uğrayan cadde ve sokakları vatandaşın daha rahat kullanabilmesi amacıyla onarmaya başladıklarını ifade eden Yılmaz, asfalt yama ve kilit parke düzenlemesinin başladığını aktardı.

Yılmaz, Mucur'da tüm mahallelere sorunsuz şekilde hizmetlerin ulaştırılması için çalıştıklarını kaydederek, "Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, kırıklar ve düzensiz bölümler sürücülerin trafik konforunu rahatsız ederken, zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre bozulan yolları programımıza alarak, düzenlememize hız verdik. Yolları asfalt yama ve kilit parke çalışmalarıyla daha stabil hale getireceğiz. Bakım ve onarım çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA