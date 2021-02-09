Mucur Belediyesinin alt yapı çalışmaları

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçede içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu olmak üzere altyapı çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, ilçede uzun yıllardır kanayan yara haline gelen alt yapı sorunlarıyla ilgili proje hazırladıklarını ve onaylanmasıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Mucur için hazırladıkları projelerin gelecek 50 yılı düşünerek planlandığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Makamlar gelir geçer, hizmetler kalıcıdır, zahmetsiz rahmet olmaz. Proje sureci tamamlana kadar tozdan, çamurdan ve gürültüden dolayı yaşanacak tüm rahatsızlıktan dolayı şimdiden ilçe halkımızdan özür diliyoruz. Bu projeyle birlikte Mucur'un alt yapı sorunu tamamen ortadan kalkacak ve uzun yıllar Mucur halkına hizmet verecektir. Kanalizasyon çalışması tamamlandığında ilçede bu konuda sorun yaşanmayacak. İnşallah çalışmalarımızla ilçemizi sağlam ve modern bir kanalizasyona kavuşturacağız, ilçemize hayırlı olsun. Projemize destek olan AK Parti Ankara Milletvekilimiz Hacı Turan ve Kırşehir Milletvekilimiz Mustafa Kendirli'ye teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner