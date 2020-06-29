Mucur Belediyesi'den mezarlıklarda çevre düzenlemesi Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve temizlik yaptıklarını bildirdi.

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, mezarlıklarda çevre düzenlemesi ve temizlik yaptıklarını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, ilçenin farklı mahallelerinde bulunan mezarlıkların düzenlenmesi için belediye temizlik görevlilerinden ekip oluşturduklarını belirtti.

Vatandaşların özel günlerin haricinde de yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, farklı mahallelerde, mezarlık alanı içerisinde uzayan yabani otları, mezar üstü ve çevresindeki ot ve ağaç parçalarını, plastik ve kağıt malzemeleri topluyor ve mezarlıkların genel bakımını yapıyor. 'Ölüsünü bilmeyen, dirisini hiç bilmezmiş' sözünden yola çıkarak temizlediğimiz mezarlıklarımızı halkımız rahatça ziyaret edebilir. Mezarlık temizleme işlemlerini belirli aralıklarla yapacağız."

Kaynak: AA