Mucur'a 253 konutluk TOKİ projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mucur'a 253 konutluk TOKİ projesi

09.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:58
Mucur'a 253 konutluk TOKİ projesi

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçeye yapılacak TOKİ projesi kapsamında 253 konut, ticaret alanı, cami, alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatına kısa sürede başlanacağını bildirdi.

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçeye yapılacak TOKİ projesi kapsamında 253 konut, ticaret alanı, cami, alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatına kısa sürede başlanacağını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Mucur'un önemli bir eksikliği ve ihtiyacına çözüm bulduklarını belirtti.

Daha güzel ve yaşanabilir bir Mucur için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, görevi devraldıkları günden bu yana doğru ve önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Bir süredir teknik ve fiziki çalışmalarını sürdürdükleri "Mucur Toplu Konut" projesinde mutlu sona ulaştıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi ilçemizde 253 konut, 4 dükkanlı ticaret alanı, 1 cami inşaatı ile alt yapı ve çevre düzenleme işi, diğer yaşam alanlarının olduğu ihale sürecine 8 firma katıldı. Yapılacak değerlendirme sonrasında kısa sürede inşaat aşaması başlayacak. Daha önce Mucur'un önemli ihtiyacı olan su sıkıntısını uzun yıllar yetecek şekilde giderdik. Şimdi de toplu konut projesini hallettik. Hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu projede bize destek veren emeklerini, yardımlarını esirgemeyen AK Parti Ankara Milletvekilimiz Hacı Turan ve AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Mustafa Kendirli'ye teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum İlker Başbuğ Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Eser Yenenler Prens William Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Arda Turan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Erkek Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mucur'a 253 konutluk TOKİ projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 18:03:56. #1.15#
title