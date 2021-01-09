Mucur'a 253 konutluk TOKİ projesi

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçeye yapılacak TOKİ projesi kapsamında 253 konut, ticaret alanı, cami, alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatına kısa sürede başlanacağını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Mucur'un önemli bir eksikliği ve ihtiyacına çözüm bulduklarını belirtti.

Daha güzel ve yaşanabilir bir Mucur için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, görevi devraldıkları günden bu yana doğru ve önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Bir süredir teknik ve fiziki çalışmalarını sürdürdükleri "Mucur Toplu Konut" projesinde mutlu sona ulaştıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi ilçemizde 253 konut, 4 dükkanlı ticaret alanı, 1 cami inşaatı ile alt yapı ve çevre düzenleme işi, diğer yaşam alanlarının olduğu ihale sürecine 8 firma katıldı. Yapılacak değerlendirme sonrasında kısa sürede inşaat aşaması başlayacak. Daha önce Mucur'un önemli ihtiyacı olan su sıkıntısını uzun yıllar yetecek şekilde giderdik. Şimdi de toplu konut projesini hallettik. Hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu projede bize destek veren emeklerini, yardımlarını esirgemeyen AK Parti Ankara Milletvekilimiz Hacı Turan ve AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Mustafa Kendirli'ye teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner