"Mucize Sarmal / Salyangozun Yolculuğu" sergisi sanatseverlerle buluştu

Salyangozun Yolculuğu" sergisi, F sanat Galerisi'nde 17 Aralık'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Mimarlık eğitimi alan genç sanatçı Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada sergide "salyangoz" ve "nautilus" serisi olmak üzere toplam 29 eserin yer aldığını söyledi.

Eryılmaz, 2 yıllık bir süreçte ortaya çıkan salyangoz serisiyle farklı pek çok karma sergiye katıldığını belirterek, şunları anlattı:

"Mucize Sarmal, benim kişisel olarak çok fazla tekrarladığım bir formdu. Gerek mimari eskizlerde gerekse resim yapmak için çalışmaya başladığımda. Sonraki süreçte, 'Neden bilinçsiz anlarda kağıda bu formu çiziyorum?' diye araştırmaya başladım. Şamanik ve Budist sembolleri araştırdığımda bu sembolle ilgili öğrendiklerim çok hoşuma gitmeye başlayınca, resimlerin hikayelerini bu sembol üzerinden anlatmaya başladım. Resimlerimde genellikle dişil ve eril denge, dünya ve doğa ile olan bağlantı farklı semboller kullanılarak anlatılmaktadır."

Sergide, salyangoz üzerinden masalsı hikayelerle sanatçının dijital ortamda hazırladığı çalışmalar da yer alıyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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