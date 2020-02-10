Mucize mineral; Çinko

10.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:23

Birçok hastalığın tedavisinde ilaçların yanı sıra beslenme şeklimiz, vitamin ve minerallerin etkili olduğu yadsınamaz bir gerçek. Vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşmak ve hücre üretmek için kullandığı mineral çinko aynı zamanda hücre üretiminde aktif rol oynamaktadır.

Çinko nedir?

Çinko insan sağlığı için oldukça faydalı bir mineraldir. 300'den fazla enzimin çalışmasında, protein sentezinde ve bağışıklık sistemini dengelemede rol oynamaktadır. Çinko vücutta; böbreklerde, kemiklerde, deride, kan hücrelerinde ve pankreasta bulunmaktadır. Sağlıklı bir insanın vücudunda toplamda 2-3 gram çinko bulunmaktadır. Çinko seviyesini düzenli tutmak için yetişkinlerin günde ortalama 8-11 mg arasında çinko alması gerekmektedir.

Çinko eksikliği büyümeye engel oluyor

Takviye yoluyla çinko alınmaması durumunda çinko eksikliği ortaya çıkabilir. Çinko eksikliği, boy kısalığı ve tat alma duygularında sorunlara yol açmaktadır. Hamilelik döneminde kadınlar ekstra çinkoya ihtiyaç duymaktadır. Çinko hormon üretimine, bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasına ve sindirime yardımcı olmaktadır.

Bağışıklığı artırıyor

Çinko eksikliği bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarla savaşıyor. Hasta hissettiğinizde çinko takviyesi ile hasta olma riskinizi azaltabilirsiniz.

Muhteşem bir antioksidan

Çinko serbest radikallerin zararlarını önleyen önemli bir antioksidan kaynağıdır. Vücuttaki ağır metallerin temizlenmesine yardımcı olur. Kanserle mücadele etmede yardımcı olan çinko hücre bölünmesini destekler ve tümör büyümesini engeller.

Kan şekerini düzenler

İnsülin üretilmesine yardımcı olan çinko nu sayede kan şekerinin dengelenmesini sağlar.Glikozun vücutta depolanması yerine yakıt olarak kullanılmasını sağlayan çinko diyabet hastaları için şifa kaynağıdır.

Hormonları dengelemeye yardımcı

Çinko doğurganlığı artırmada etkin rol oynar. Hem erkekler de hem de kadınlarda doğurganlığın artmasına yardımcı olur. Yeterli miktarda çinko kadınların üreme sağlığını ve östrojen üretimini olumlu yönde etkiler. Kadınlarda sağlıklı yumurta gelişimi için katkıda bulunurken erkeklerde sperm kalitesinin yükselmesini sağlar.

Kalbinizin dostu; Çinko

Çinko, kardiyovasküler hücreleri ve endotel sağlığını korumak konusunda vücut için oldukça önemli bir kaynaktır. Vücutta çinko seviyesinin düşük olması yüksek kolesterole ve iltihap oluşmasına yol açar. Tıkanmış ve zarar görmüş damarların tedavisine yardımcı olan çinko yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının önüne geçer.

Çinko eksikliği belirtileri nelerdir?

Çinko vücudumuz için oldukça önemli bir mineral kaynağıdır. Çinko eksikliği durumunda vücudumuz yeni hücreler üretemez ve sonucunda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar.

Kısırlık,

Konsantrasyon eksikliği,

Yorgunkluk,

Hafıza problemleri,

İştah kaybı,

İyileşmeyen yaralar,

Halsizlik,

Kulaklarda çınlama,

Gerginlik.

Çinko hangi gıdalarda bulunur?

Çinkoyu kırmızı et, kuzu eti, hindi eti, barbunya, fasulye, yumurta, sarımsak, istiridye, süt, kepekli ve tahıllı gıdalar, ıspanak, mantar gibi besinlerden yüksek oranda karşılayabiliyoruz. Hamile ve emziren kadınlar, vejetaryenler, düzenli olarak alkol tüketen kişiler çinko eksikliği riski ile karşı karşıyadır.Bu nedenle doktorunuzla görüşerek kan tahlilleri yaptırmalı ve çinko eksikliğine rastlanması durumunda mutlaka takviye kullanımı yapmalısınız.

Kaynak: Bültenler