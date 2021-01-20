Mucize eseri yaşadığı belirlenen hastanın aort damarı yapay damarla değiştirildi

MERSİN'de yaşayan 59 yaşındaki Tayfun Bozdoğan'ın bir anda beliren öksürük sebebiyle başvurduğu Denizli'deki bir hastanede, balonlaşma olduğu belirlenen aort damarı yapay damarla değiştirildi. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ünal Açıkel, "Ameliyat olmasaydı hastamızın yaşama şansı yoktu. Bizler bu anevrizmaları saatli bomba olarak tanımlarız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bilgisayar işletmeni olarak çalışan 59 yaşındaki Tayfun Bozdoğan, öksürük şikayeti ile Mersin'de bir hastaneye başvurdu. Aort damarında yırtılma ve balonlaşma olduğu tespit edilen Bozdoğan, ameliyat için arayışa girdi. Kızı ve damadının Denizli'de operasyonun başarılı geçeceğini öğrenmesinin ardından Bozdoğan ve ailesi, Denizli Özel Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümüne başvurdu. Operasyonla aort damarı alınan ve yapay damar takılan Bozdoğan, sağlığına kavuştu.

'YAŞAMASI MUCİZE'

Özel Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel, hastanın damarındaki balonlaşmanın diğer hastalara göre daha fazla olduğunu ve yaşamasının mucize olduğunu belirtip, "Hastamız bize geldiğinde aort damarında bir yırtık oluştuğunu ve o bölgede bir büyüme olduğunu tespit ettik. Göğüs boşluğunda bir baskı oluşuyordu. Bu durum soluk borusunu sıkıştırıyordu. Nefes darlığı ve ağrı vardı. Bu büyüklükte aslında çok rastlamıyoruz. Genelde bu tarz hastalar bu noktaya gelmeden hayatını kaybediyorlar. Geçtiğimiz yıllarda 12 veya 14 santimetre anevrizma ameliyat etmiştik ama böylesiyle ilk kez karşılaştık. Tayfun Bey'in anevrizması 20 santim boyunda, çapı da 15 santimetreydi. Genelde kalpten çıkan noktada anevrizmayla karşılaşırken hastamızda hem çıkan aort da hem de aortun sırta doğru döndüğü bölgede çok büyük anevrizması vardı. Ameliyatla birlikte balonlaşmış olan damarı çıkarttık. Yerine yapay damar takıldı. Kafaya ve kollara giden damarlara da tek tek baypaslar yapıldı. Ameliyat olmasaydı hastamızın yaşama şansı yoktu. Bizler bu anevrizmaları saatli bomba olarak tanımlarız. Hastamız şansına yaşamış" dedi.

'DOKTORLAR SAATLİ BOMBA GİBİ GEZDİĞİMİ SÖYLEDİLER'Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan Tayfun Bozdoğan ise, "Günlük hayatıma devam ederken bir anda öksürük belirdi. Hastaneye gittim. Doktorlar aort anevrizmayla ilgili bir sıkıntı ve balonlaşma olduğunu söyledi. Arayışa girdik. Daha sonra kızım ve damadım Denizli'de böyle bir operasyonun başarılı olacağını öğrenmişler. Kalbim büyümüştü. Hem göğüs bölgemde hem de sırtımda ağrı vardı. Doktorlar saatli bomba gibi gezdiğimi söylediler. Ameliyat sonrası çok iyi oldum. Kontrollere geliyorum. Durumum gayet iyi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı