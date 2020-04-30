Mucize Doktor yeni bölüm yayınlanacak mı? Mucize Doktor ertelendi mi? Mucize Doktor konusu nedir? Mucize Doktor oyuncuları kimler? Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen, Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa karakteri ile başrolünü oynadığı Fox TV'nin iddialı dizisi Mucize Doktor koronavirüs nedeniyle ertelendi yeni bölümleri yayınlanmayacak.

Yayınlandığı ilk günden itibaren Türk izleyicisinin gönlünde taht kuran Mucize Doktor dizisi yeni bölümleri ile beraber göz doldurmaya devam ediyor. Mucize Doktor dizisi malesef koronavirüs nedeniyle çekimlere ara vemrişti. Yeni bölümü yayınlanacak mı? Dizi yeni bölüm konusu ve oyuncuları nelerdir? Soruları herkes tarafından soruluyor. Dizi hakkında merak edilen detayları sizler için haberimizde ele aldık.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor corona virüs nedeniyle ertelendi. Sadece tekrar bölümleri izleyici ile buluşacak!

MUCİZE DOKTOR 28. BÖLÜMDE NE OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR DİZİ OYUNCULARI

Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez)

Ferman (Onur Tuna)

Nazlı (Sinem Ünsal)

Beliz (Hazal Türesan)

Kıvılcım (Özge Özder)

Tanju (Murat Aygen)

Demir (Fırat Altunmeşe)

Açelya (Hayal Köseoğlu)

Selvi (Bihter Dinçel)

Güneş (Korhan Herduran)

Adil (Reha Özcan)