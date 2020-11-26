Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor hangi gün?
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Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor hangi gün?

26.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:00
Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor hangi gün?

2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor'dan uyarlanan Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor hangi gün? Mucize Doktor oyuncuları!

İkinci sezonu ile ekranlarda yer alan başarılı dizi Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor hangi gün? Mucize Doktor oyuncuları!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ!

Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığı teselliyi Ali'de bulamayınca ikili şimdiye kadar yaşadıkları en büyük ilişki krizinin eşiğine gelirler. Ali, Nazlı için değişmemenin yollarını aramaya başlar ve bu süreçte değer verdiği herkes ve her şey ondan uzaklaşır. Önce öfkeli bir hasta yakını Ali'yi istemez. Sonra Leyla'ya alışmaya çalışan Beliz bebeği 48 saatliğine alıkoyar. Ve Adil, Ali'yi ihmal ederek vakasını kişiselleştiren Ferda'nın üstüne titrer. Gittikçe köşeye sıkışan ve köşeye sıkıştıkça da kendini daha çok zorlayan Ali'ninse aklında tek bir soru vardır: Hayat, Nazlı'nın dediği gibi bir seçim midir? Yoksa bazı şeyleri hayat bizim için mi seçer?

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Özge Özder, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu gibi isimler yer alıyor

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE!

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