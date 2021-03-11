Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor oyuncu kadrosu?
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Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor oyuncu kadrosu?

11.03.2021 18:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:52
Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor oyuncu kadrosu?

Mucize Doktor dizisi Fox TV'nin yayınlandığı ilk günden beri izleyici kitlesini kazanmış dizilerinden biridir. Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe ve Seda Bakan gibi oyuncuların paylaştığı Mucize Doktor dizisi bu hafta 53. bölümüyle ekranları karşısında olacak. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor bu hafta42. bölümüyle ekranların karşısında olacak. Yayınlandığı ilk günden beri seyirci kitlesini kazanmış olan dizi, bu sezonunu en çok izlenen dizilerinden biri. Baş rollerini Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Onur Tuna ve usta oyuncu Reha Özcan gibi isimlerin paylaştığı dizi, otizimli bir genç olan Ali Vefa'nın mucizevi bir şekilde doktor olması ve bu tıpta farklılıklarını kullanarak başarılı olmasını konu alır.

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Mucize Doktor 53. bölümüyle bu hafta da Fox TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Mucize Doktor 53. Bölümü Perşembe günü 20:00'da FOX ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastanenin yeni halkla ilişkiler müdürü Ezo, işlerin yolunda olduğunu göstermek için bir maskeli balo organize eder. Ama hemen hemen herkes Ezo'nun gizli bir gündemi olduğundan emindir. Balo hazırlıkları yine de son sürat devam ederken Ali, Ferman ve Nazlı, baktıkları vakada üst üste gerçekleşen olağanüstü tesadüflerle şaşkına dönerler. Sonunda balo başlar ve Ezo hamlesini yapar. Ali'nin aklındaysa tek bir soru vardır: Bütün bu olanlar koca bir tesadüf mü? Yoksa kader diye bir şey var mı?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE!

MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE!

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran

Reha Özcan

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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