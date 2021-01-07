Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor dizisi Fox TV'nin yayınlandığı ilk günden beri izleyici kitlesini kazanmış dizilerinden biridir. Baş rollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe ve Seda Bakan gibi oyuncuların paylaştığı Mucize Doktor dizisi bu hafta 44. bölümüyle ekranları karşısında olacak. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor bu hafta 44. bölümüyle ekranların karşısında olacak. Yayınlandığı ilk günden beri seyirci kitlesini kazanmış olan dizi, bu sezonunu en çok izlenen dizilerinden biri. Baş rollerini Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Onur Tuna ve usta oyuncu Reha Özcan gibi isimlerin paylaştığı dizi, otizimli bir genç olan Ali Vefa'nın mucizevi bir şekilde doktor olması ve bu tıpta farklılıklarını kullanarak başarılı olmasını konu alır.

MUCİZE DOKTOR 43. SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferman, Nazlı ve Ali prestijli bir ödül için yurtdışında bir konferansa gitmektedir. Ama Ezo herkese sürpriz yapıp aynı uçağa binince daha en başından ortalık karışır. Diğer tarafta mahkemeye çağırılan Tanju, cerrahi bölümü Demir ve Doruk'a emanet etmek zorundadır. Acile kritik durumda bir hasta getirilince Demir ve Doruk'un Tanju'dan habersiz harekete geçmekten başka şansı kalmaz. Aynı sırada uçaktaki yolcular gizemli bir hastalığa yakalanmaya başlar. Zaman hem Demir'le Doruk hem de uçaktaki yolcular için süratle daralırken herkes limitinin sonuna kadar test edilir. Ve sonunda ölümle burun buruna gelenler kendilerini bile şaşırtacak itiraflarda bulunacaktır.

MUCİZE DOKTOR 43. SON BÖLÜM İZLE!



MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Mucize Doktor 44. bölümüyle bu hafta da Fox TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Geçen haftalarda Nazlı ile ayrılan Ali Vefa'nın depresyon hali ve dizide yeni cereyan eden Sevilay olayı geçen hafta izleyicilerin dikkatini çekmişti. Bu hafta da seyircilerin merakla beklediği Mucize Doktor 44. Bölümü Perşembe günü 20:00'da FOX ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR 44. BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 44. Bölüm fragmanı yine oldukça heyecanlı olacak gibi görünüyor! Perşembe akşam 20:00'da FOX TV'de yayınlanacak olan Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanları yayınlandı!

MUCİZE DOKTOR 44. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE!

MUCİZE DOKTOR 44. BÖLÜM 2. TANITIM FRAGMANI İZLE!