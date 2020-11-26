Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor dizisi yayınlandığı ilk günden beri pek çok insanın favori listesine girmiş ve oldukça sevilmiştir. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor son bölümde ne oldu? Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak?

Mucize Doktor, otizimli bir gencin doktor olması ve bu konuda da farklılıklarını kullanrak oldukça başarılı hale gelemsini konu alır. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor son bölümde ne oldu? Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığı teselliyi Ali'de bulamayınca ikili şimdiye kadar yaşadıkları en büyük ilişki krizinin eşiğine gelirler. Ali, Nazlı için değişmemenin yollarını aramaya başlar ve bu süreçte değer verdiği herkes ve her şey ondan uzaklaşır. Önce öfkeli bir hasta yakını Ali'yi istemez. Sonra Leyla'ya alışmaya çalışan Beliz bebeği 48 saatliğine alıkoyar. Ve Adil, Ali'yi ihmal ederek vakasını kişiselleştiren Ferda'nın üstüne titrer. Gittikçe köşeye sıkışan ve köşeye sıkıştıkça da kendini daha çok zorlayan Ali'ninse aklında tek bir soru vardır: Hayat, Nazlı'nın dediği gibi bir seçim midir? Yoksa bazı şeyleri hayat bizim için mi seçer?

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mucize Doktor her hafta perşembe günleri saat 20.00'da yayınlanacaktır.

MUCİZE DOKTOR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Mucize Doktor her hafta perşembe günleri saat 20.00'da Fox TV'de yayınlanmaktadır.