Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

26.11.2020 12:56 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:59
Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor dizisi yayınlandığı ilk günden beri pek çok insanın favori listesine girmiş ve oldukça sevilmiştir. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor son bölümde ne oldu? Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak?

Mucize Doktor, otizimli bir gencin doktor olması ve bu konuda da farklılıklarını kullanrak oldukça başarılı hale gelemsini konu alır. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor son bölümde ne oldu? Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığı teselliyi Ali'de bulamayınca ikili şimdiye kadar yaşadıkları en büyük ilişki krizinin eşiğine gelirler. Ali, Nazlı için değişmemenin yollarını aramaya başlar ve bu süreçte değer verdiği herkes ve her şey ondan uzaklaşır. Önce öfkeli bir hasta yakını Ali'yi istemez. Sonra Leyla'ya alışmaya çalışan Beliz bebeği 48 saatliğine alıkoyar. Ve Adil, Ali'yi ihmal ederek vakasını kişiselleştiren Ferda'nın üstüne titrer. Gittikçe köşeye sıkışan ve köşeye sıkıştıkça da kendini daha çok zorlayan Ali'ninse aklında tek bir soru vardır: Hayat, Nazlı'nın dediği gibi bir seçim midir? Yoksa bazı şeyleri hayat bizim için mi seçer?

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mucize Doktor her hafta perşembe günleri saat 20.00'da yayınlanacaktır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Seçim öncesi görkemli törenle temeli atılmıştı, şimdi koyun otlatma alanı oldu
Seçim öncesi görkemli törenle temeli atılmıştı, şimdi koyun otlatma alanı oldu
Biz donarken o açıldıkça açıldı! Alemin Kralı Oben, iç çamaşırıyla dışarı çıkıp poz verdi
Biz donarken o açıldıkça açıldı! Alemin Kralı Oben, iç çamaşırıyla dışarı çıkıp poz verdi

MUCİZE DOKTOR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Mucize Doktor her hafta perşembe günleri saat 20.00'da Fox TV'de yayınlanmaktadır.

İlgili Haberler

Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!
Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!
Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor hangi gün, saat kaçta?
Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor hangi gün, saat kaçta?
Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!
Ramo ne zaman saat kaçta? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo yeni bölüm fragmanı izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Zeytinyağlı lahana sarma tarifi nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: Zeytinyağlı lahana sarma tarifi! En lezzetli, pratik Zeytinyağlı lahana sar - HaberKalk Gidelim ne zaman, saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle! - Haberİmambayıldı tarifi nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: İmambayıldı tarifi tarifi! En lezzetli, pratik İmambayıldı tarifi tarifi! - HaberKadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş koronavirüs mü oldu? Kadir Topbaş kaç yaşında? Nerelidir? Ne iş yapıyor? - HaberZeytinyağlı Portakallı Çanak Kereviz tarifi, MasterChef Yemekleri: Zeytinyağlı portakallı çanak kereviz nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? - HaberSon dakika: KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM haberleri! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklandı? - HaberKPSS açıklandı! Son dakika ÖSYM KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama ve ÖSYM aday işlem sayfası açıldı! - HaberSon Dakika! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı! Aday şifre işlemleri - HaberSon dakika ÖSYM haberleri! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - HaberMerkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı - EkonomiSon dakika ÖSYM haberleri! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası! ÖSYM KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberÇok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı - Magazin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Enes Batur Demet Akbağ Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Kasım Futbolcu Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 12:59:30. #1.14#
title