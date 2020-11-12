Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor dizisi yayınlandığı ilk günden beri pek çok insanın favori listesine girmiş ve oldukça sevilmiştir. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor, otizimli bir gencin doktor olması ve bu konuda da farklılıklarını kullanrak oldukça başarılı hale gelemsini konu alır. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bütün hastane bir kadına şiddet olayıyla çalkalanmaktadır. Bir adam bir kadına saldırmış, bir diğeri de onu kurtarmıştır. Herkes kahramanlığın doğasını sorgularken Ali, Nazlı ve babası arasında gittikçe köşeye sıkışır. Ama her şeyi rayından çıkaran, acilde çöken hamile bir kadın olacaktır. En büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalan Ali, hamile kadını apar topar ameliyata alır. Hayat tekrar tekrar aynı duvarlara çarpmak mıdır? Yoksa bu karanlık dünyada mucizelere de yer var mıdır?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE 37. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Temize çıkacağını öğrenen Ali yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Ama İsmet'in gitmediğini öğrenince bütün hevesi kursağında kalır. Bir de üstüne İsmet'in neler çevirdiğini anlayan Demir, Açelya ve Güneş, Ali'yi bu işe bir son vermesi için sıkıştırmaya başlarlar. Diğer taraftan bir hasta ailesinin şüpheli tavırları Ferman'ı ekstrem önlemler almaya iter ve Ferda, Ali'nin yardımıyla Adil'i ameliyatlara döndürmeye uğraşır. Vakalar süratle finallerine tırmanır ve sırlar birbiri ardına ortaya çıkarken herkes aslında tek bir sorunun cevabını aramaktadır: İnsan özünde iyi midir, kötü mü? Yoksa hepimizin içinde ikisinden de biraz var mıdır?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izlemek için BURAYA tıklayın.

MUCİZE DOKTOR GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Dizide, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları anlatılıyor.

Savant sendromlu deha Ali Vefa'nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç'in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi'nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali'yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali'nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…