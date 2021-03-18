Mucize Doktor ne zaman? Mucize Doktor saat kaçta, hangi kanalda? Mucize Doktor 54. bölüm canlı izle!

FOX ekranlarında yayınlanan ve 54. bölümü ile ekrana gelecek Mucize Doktor ne zaman? Mucize Doktor saat kaçta, hangi kanalda? Mucize Doktor 54. bölüm canlı izle!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük bir çocuğun ameliyatı için kardeş hastaneye giden Ali, Ezo ve Nazlı'yı bir felaketler zinciri beklemektedir. Ali eski önyargılarla tekrar yüzleşir ve türlü imkansızlıklarla mücadele ederken Ferman, diğer tarafta, Vuslat'ın zengin ve sapasağlam bir arkadaşına tıbbın sunduğu en son olanaklarla bakmakla yükümlü ve bundan çok rahatsızdır. Bu hayat adil değil. Ama eşitliği biraz olsun sağlamak adına kim, ne yapabilir?

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN?

Mucize Doktor 54. bölümüyle bu hafta da Fox TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Mucize Doktor 54. Bölümü Perşembe günü 20:00'da FOX ekranlarında olacak.