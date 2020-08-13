Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Mucize Doktor dizisinin yayın tarihi belli mi? Mucize Doktor bu yıl yayınlanacak mı?
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Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Mucize Doktor dizisinin yayın tarihi belli mi? Mucize Doktor bu yıl yayınlanacak mı?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen dizi Mucize Doktor, koronavirüs salgını sebebiyle çekimleri durduruldu ve yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Mucize Doktor dizisinin yayın tarihi belli mi? Mucize Doktor bu yıl yayınlanacak mı?
13.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:53

Her Perşembe Fox Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Taner Ölmez ile Onur Tuna'nın yer aldığı Mucize Doktor'un çekimlerine yeni tip koronavirüs salgını sonrasında ara verilmişti. Peki, Mucize Doktor ne zaman başlayacak.

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mucize Doktor dizisinde rol alan Reha Özcan, sosyal medyada yayın yapan Özge Özder'in yayınına konuk oldu. Mucize Doktor ne zaman başlayacak? sorusunu yanıtladı. "Yaz tatilinden sonra ikinci sezon olarak başlayacağız büyük ihtimalle" ifadelerini kullandı.

Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Mucize Doktor dizisinin yayın tarihi belli mi? Mucize Doktor bu yıl yayınlanacak mı?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

-Taner Ölmez

-Sinem Ünsal

-Hazal Türesan

-Murat Aygen

-Hayal Köseoğlu

-Fırat Altunmeşe

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