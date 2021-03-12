Mucize doktor nazlı ölüyor mu?

Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor ilk yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Mucize Doktor Nazlı son bölümde izleyicileri oldukça korkuttu. Peki, Mucize doktor nazlı ölüyor mu? Mucize Doktor nazlı diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor nazlı ölecek mi? Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize doktor fragman!

Fox Tv ekranlarında 53. bölümüyle yayınlanan Mucize Doktor dizisinde yaşananlar izleyicileri korkuttu. Peki, Mucize Doktor Nazlı son bölümde izleyicileri oldukça korkuttu. Peki, Mucize doktor nazlı ölüyor mu? Mucize Doktor nazlı diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor nazlı ölecek mi? Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize doktor fragman!!

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MUCİZE DOKTOR NAZLI ÖLÜYOR MU?

Bu hafta, Fox TV ekranlarında 53. bölümüyle yayınlanan Mucize Doktor seyircilerle buluştu. Mucize Doktor 53. Bölümü Perşembe günü 20:00'da FOX ekranlarında yayınlanmasının ardından Mucize Doktor Nazlı'nın durumu merak edilmeye başlandı.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastanenin yeni halkla ilişkiler müdürü Ezo, işlerin yolunda olduğunu göstermek için bir maskeli balo organize eder. Ama hemen hemen herkes Ezo'nun gizli bir gündemi olduğundan emindir. Balo hazırlıkları yine de son sürat devam ederken Ali, Ferman ve Nazlı, baktıkları vakada üst üste gerçekleşen olağanüstü tesadüflerle şaşkına dönerler. Sonunda balo başlar ve Ezo hamlesini yapar. Ali'nin aklındaysa tek bir soru vardır: Bütün bu olanlar koca bir tesadüf mü? Yoksa kader diye bir şey var mı?

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