Mucize Doktor hayranlarını üzecek gelişme
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Mucize Doktor hayranlarını üzecek gelişme

Mucize Doktor hayranlarını üzecek gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

12 Eylül 2019 tarihinde yayın hayatına başlayan Mucize Doktor dizisi, 64. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

"ONUNLA GÜLDÜK, ONUNLA AĞLADIK"

Dizinin yapım şirketi final kararı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık.

Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…"

Mucize Doktor hayranlarını üzecek gelişme
Mucize Doktor hayranlarını üzecek gelişme

Kaynak: Snob Magazin

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