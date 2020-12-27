Mucize Doktor Ferda kim? Mucize Doktor Ferda neden yok, diziden neden ayrıldı?

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'da Ferda karakterinin son bölümde olmaması merak uyandırdı. Dizi hayranları, Mucize Doktor Ferda neden yok, diziden ayrıldı mı? Seda Bakan geri dönecek mi? sorularını araştırmaya başladı. Peki, Mucize Doktor Ferda kim? Mucize Doktor Ferda neden yok, diziden neden ayrıldı?

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'da Ferda karakterinin son bölümde olmaması merak uyandırdı. Dizi hayranları, Mucize Doktor Ferda neden yok, diziden ayrıldı mı? Seda Bakan geri dönecek mi? sorularını araştırmaya başladı. Peki, Mucize Doktor Ferda kim? Mucize Doktor Ferda neden yok, diziden neden ayrıldı?Son bölümde Ferda karakterine hayat veren Seda Bakan'ın neden dizide olmadığı araştırılırken Mucize Doktor yapımından açıklama yapıldı.

MUCİZE DOKTOR FERDA KİM?

Adil'in yıllardır görüşmediği kızı. Amerika'ya gitmiş küçükken annesiyle birlikte babasını terk edip. Annesi Amerikalı bir dansçı. Amerikalılığından mı bilinmez, rahat bir tip Ferda. Güler yüzlü, bıcır bıcır, herkesle hemen, çok çabuk ilişki kuruyor. Gerçek, uzun süreli bir dostu, ailesi olmamış hiç. Terk edilmekten korkuyor çünkü aslında. Babası onu bıraktığı için insanlara güvenmiyor. Uzaklığını, yakın görünerek gizliyor. Kimseye bağlanma. Kimseye bağımlı olma! Kendine bunları söyleyip durmuş.

Ali'ye bir öfkesi var Ferda'nın. Babası onun gitmesine izin verdi. Gelip almadı onu geri. Babalık yapmadı kendi kızına. Ama bu otizmli çocuğa babalık yaptı! Ferda hastanemize aşk, rekabet ve muhabbet getirecek...

MUCİZE DOKTOR FERDA NEDEN YOK?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor merak ediliyor. Son bölümde Ferda karakterine hayat veren Seda Bakan'ın neden dizide olmadığı araştırılırken Mucize Doktor yapımından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamalarda dizinin senaryosu nedeni ile rolü biten Ferda karakteri diziden ayrıldı. Adil Hoca'nın kızı olan Ferda karakteri diziye sadece 12 bölüm için dahil olurken senaryo gereği Seda Bakan'ın diziye veda ettiği belirtildi. Adil Hoca'nın sağlık sorunları nedeni ile diziye dahil olan Ferda karakteri Adil Hoca'nın iyileşmesi sonucunda tekrar Amerika'ya dönünde Ferda karakteri de diziden ayrıldı.