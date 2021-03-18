Mucize Doktor canlı izle! Fox TV Mucize Doktor 54. yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor son bölümde neler oldu?

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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hastane fazlasıyla yoğundur; Adil Erinç Fonu ve acilden vakalar birbiri ardına gelirken kimsenin Nazlı'nın uğradığı saldırının şokunu atma fırsatı bile yoktur. Hepsinin üstüne Vuslat'ın çok eski bir arkadaşının da hastalanması işleri içinden çıkılmaz hale getirir. Şiddete meyyal bir hasta Nazlı'ya kafayı takar. Vuslat arkadaşını kurtarabilmek için bütün hastaneyi seferber eder. Ama o, Vuslat için sadece eski bir arkadaş mıdır? Umutsuz bir vaka için nedendir bütün bu çaba?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük bir çocuğun ameliyatı için kardeş hastaneye giden Ali, Ezo ve Nazlı'yı bir felaketler zinciri beklemektedir. Ali eski önyargılarla tekrar yüzleşir ve türlü imkansızlıklarla mücadele ederken Ferman, diğer tarafta, Vuslat'ın zengin ve sapasağlam bir arkadaşına tıbbın sunduğu en son olanaklarla bakmakla yükümlü ve bundan çok rahatsızdır. Bu hayat adil değil. Ama eşitliği biraz olsun sağlamak adına kim, ne yapabilir?

MUCİZE DOKTOR 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 55. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın bugünkü yeni bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran

Reha Özcan