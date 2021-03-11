Mucize Doktor canlı izle! Fox Mucize Doktor yeni bölüm canlı full canlı izle!

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastanenin yeni halkla ilişkiler müdürü Ezo, işlerin yolunda olduğunu göstermek için bir maskeli balo organize eder. Ama hemen hemen herkes Ezo'nun gizli bir gündemi olduğundan emindir. Balo hazırlıkları yine de son sürat devam ederken Ali, Ferman ve Nazlı, baktıkları vakada üst üste gerçekleşen olağanüstü tesadüflerle şaşkına dönerler. Sonunda balo başlar ve Ezo hamlesini yapar. Ali'nin aklındaysa tek bir soru vardır: Bütün bu olanlar koca bir tesadüf mü? Yoksa kader diye bir şey var mı?

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