Mucize Doktor Ali Vefa'nın çocukluğunu kim canlandırmaktadır? Adin Külçe kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?
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Mucize Doktor Ali Vefa'nın çocukluğunu kim canlandırmaktadır? Adin Külçe kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

21.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:44
Mucize Doktor Ali Vefa'nın çocukluğunu kim canlandırmaktadır? Adin Külçe kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa'nın çocukluğu karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Ali Vefa'nın çocukluğu kimdir, gerçek adı nedir? Adin Külçe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Ali Vefa'nın çocukluğu karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Ali Vefa'nın çocukluğu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ali Vefa'nın çocukluğu (Adin Külçe) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Ali Vefa'nın çocukluğu (Adin Külçe) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

MUCİZE DOKTOR ALİ VEFA'NIN ÇOCUKLUĞU KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa'nın çocukluğu karakterini "Adin Külçe" canlandırmaktadır.

ADİN KÜLÇE KİMDİR?

Adin Külçe 2011 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şuana kadar bir çok ünlü markanın reklam filminde yer almıştır. Göz rengi kahverengi, saç rengi ise kumral'dır.

Adin Külçe, Leyla Şirin Cast Ajans'a bağlı olarak oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir. Ailesi tarafından küçük yaşta ajans'a kayıt ettirilen Külçe, 2019 yılında Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Dizi için gerçekleştirilen seçmelerde bir çok rakibini geride bırakmış ve rolü kapmıştır. Dizide (Taner Ölmez) Doktor Ali Vefa'nın küçüklüğünü canlandırmıştır.

Henüz İlköğretim eğitimine devam eden küçük oyuncu günümüze kadar Bellona, Defacto, BMW Türkiye, Enterogermina, LCW Waikiki ve Eti gibi markaların reklam yüzü oldu. Mucize Doktor adlı dizi ise ilk dizi oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği projedir.

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