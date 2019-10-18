Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 6. bölüm

18.10.2019 09:12

6. son bölümü Perşembe akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Demir, baskılar sonucu iş konusunda başarısız hissetmeye başlar. Ali ise Ferman Hoca'ya kendini kanıtlama çabasındadır. Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor oyuncuların isimleri haberimizde…

MUCİZE DOKTOR 6. SON BÖLÜM FULL İZLE…

7. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan fragmanda: Yeni bir duyguyla karşı karşıya olan Ali, Adil Hoca'dan neler yapması konusunda fikir alır. Nazlı'ya olan hislerini anlamlandırmaya çalışırken bir yandan da hastanede de kendini var etmek zorundadır.

Hastaneye gelen çocuk hastanın imkansız denecek kadar riskli ameliyatı için Ferman önemli bir karar vermek zorundadır. Yanı sıra Tanju öğrenmemesi gereken bir şey öğrenmiştir. Bu durumu bilen Nazlı, konuyu Adil Hoca'ya anlatır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tanju, yolun sonuna geldiğini hissederek asistanlara cehennemi yaşatmaya başlar, ancak Ferman buna engel olabilmek adına her yerdedir. Tüm asistanlar acil nöbetine kaldığı sırada bir düğün konvoyunda zincirleme kaza gerçekleşir. Ferman ekibinden her bir doktora bir vaka verirken Ali için zor bir görev olacaktır.

Demir, tedavi edebilmek adına vakası ile arasında bir diyalog geliştirmek zorundadır ancak bunu aşamaz. Tanju ise bunu fırsat bilerek Demir'e olduğundan daha fazla yüklenir. Ferman, Tanju'ya özellikle Demir konusunda rest çeker ve Demir'in işini yapabilmesi için ona tüyolar verir.

Ali, acilde yaşanan yoğunlukta ilk etapta kendini kaybetse de sonrasında beklenmedik şekilde Adil Hoca ve Ferman'ın gözleri önünde büyük bir işe imza atar. Ancak Ferman'ın gözlerinde guru ve başarıdan öte farklı bir şeyler sezen Adil Hoca, bunu Ferman'a açar.

Öte yandan hastanede Ferman ile Beliz'in evleneceği dedikodusu almış başını giderken, Adil Hoca en son duymanın hüsranla Beliz'e tepkisini koyar. Dedikodunun kaynağını bilen Beliz ise doğruca Kıvılcım'a gider ve hesap sorar. Ali, Ferman ile ameliyata girerek, neredeyse imkansızı gerçekleştirirler.

OYUNCULARI

Kısa sürede fenomen haline gelen dizinin kadrosunda: Taner Ölmez, Reha Özcan, Özge Özder, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Murat Aygen, Hazal Türesan, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçeli, Korhan Herduran yer alıyor.