Mucize Doktor 6. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 5. bölüm

11.10.2019 09:19

Mucize Doktor 5. bölümü izleyenlerle buluştu. Perşembe akşamı Fox TV'de yayımlanan fenomen dizi Mucize Doktor son bölümde Ferman'ın gizemli halleri sadece Beliz'in değil tüm hastanenin dikkatini çeker. Mucize Doktor son bölümde neler oldu?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM FULL İZLE…

6. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Ali, yeni ve küçük hastasıyla ufak bir konuşma yapar. Kardeş olmak için aynı acıları yaşamak gerektiğini, ikisinin de kardeş olabileceklerini söyler. Düğün konvoyunda meydana gelen kaza sonucu hastanede bir kaos olur ve Ali'ye büyük görev düşer.

Ali, içinde farklı hislerle yüzleşir ve bunun ne olduğunu Adil Hoca'ya sorar. Aşık olmanın çok zor, karışık bir durum olduğunu söyleyerek bunun olmasını, istemediğini söyler. Adil Hoca ise aşık olmanın ya da olmamanın elimizde olmadığını söyler. Ali, çok üzgün olan Nazlı'dan gözlerini alamaz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali duydukları karşısında kendini kaybeder ancak onu yine kendine getiren Adil Hoca olur. Ferman ile Nazlı, Ali'nin durumunu gördüklerinde şaşkınlık içinde kalırlar. Adil Hoca, Ali'yi evine getirir ve onunla bir konuşma yapar. Ali ise hayal kırıklığı ve yalnızlıkla üzüntü içindedir. Hiç arkadaşı olmayacağını düşünürken, insanlara güvenmenin hiç de kolay olmadığını anlatır.

Öte yandan Ferman, hayatına dair gizlediği sırlar nedeniyle bir yolculuğa çıkar ve asistanlarını, hastalarını Tanju'ya emanet eder. Tanju, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye niyetlidir ve öyle de yapar. Demir ile Nazlı'yı bir vakaya verirken, Ali'yi ise tek başına görevlendirir. Sevinç içinde hastasıyla ilgilenmek için harekete geçen Ali, karşılaştığı hasta nedeniyle şok olur. Çünkü bu minik hasta geçmişten gelen ağabeyi gibidir. Onunla özel ilgilenir ve kanser olduğunu anlar.

Adil Hoca da Ali'yi bu kadar etkileyenin ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda hastayı görüp olayın ne olduğunu anlar. Ali, hastasıyla ayrı bir bağ kurmuş ve onu iyileştirmek için üstün bir performans sergiler. Ferman Hoca'da artık dönmüştür ancak hastanede onu bekleyen biri vardır, Beliz! Ali hastasını kurtarabilmek için yeni bir yol bulur.

Nazlı ise hastanede yayılan dedikodu nedeniyle gözyaşlarına hakim olmaz. Ancak Ferman'ın açıklamaları sayesinde Nazlı bir çiçek gibi yeşermiştir.