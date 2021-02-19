Mucize doktor 51. bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize doktor son bölümde neler oldu? FOX TV Mucize doktor 50. bölüm izle full izle!

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MUCİZE DOKTOR 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Fox Tv'de Mucize Doktor 50. bölümünün ardından 51. bölümü fragmanı yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR 51. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUCIZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşam (Perşembe) akşamı yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümünde, Ali, ulaşılamaz bir yerde sıkışmış kalmıştır ve herkes çaresizdir. Bu sırada Vuslat hastaneyi normal işleyişine döndürmek adına sert yaptırımlar uygulamaya başlar. Ama Ferman ve Nazlı, Ali'ye ulaşmak için son bir girişimde bulunur ve Vuslat'ın oklarının hedefi olurlar. Bu sırada Adil'in vefatını öğrenen Ezo, Ali'yle konuşmakta kararlıdır. Ama onun da tedavisi bitmeden klinikten çıkması yasaktır. Sonunda Berhayat Hastanesi'nde değişim rüzgarları yine esecek ve ancak şanslı bir azınlık istediğine ulaşacaktır.

MUCİZE DOKTOR 50. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ