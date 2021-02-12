Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! FOX TV Mucize Doktor 49. son bölüm izle
Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor 49. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor son (49) bölüm full izle!
Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 49. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 50. yeni bölüm fragmanına çevrildi... Heyecanla beklenen Mucize Doktor 50. yeni bölümde neler olacak?
MUCİZE DOKTOR 50. BÖLÜM FRAGMANI
Mucize Doktor dizisinin 50. bölüm fragmanı yayınlandı.
MUCİZE DOKTOR 49.BÖLÜM ÖZETİ
Acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi kaosa boğar. Maksimuma çıkarılan güvenlik önlemlerine rağmen herkes süratle patlama noktasına sürüklenirken Ali'nin aklındaysa Vuslat yüzünden kalbini kırdığı Ezo vardır. Adil, Ali'ye arkadaşını geri vermeye karar verir. Ve tam bu sırada hastanede biriken ortak nefret hedefini bulur. Ama bu hedef hiç beklenmedik, masum biridir. Sevgi hepimizi kurtarabilir mi? Yoksa bazılarımız için çok geç midir?
MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU
Taner Ölmez
Onur Tuna
Sinem Ünsal
Hazal Türesan
Özge Özder
Murat Aygen
Fırat Altunmeşe
Hayal Köseoğlu
Bihter Dinçel
Korhan Herduran
Reha Özcan