Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! FOX TV Mucize Doktor 49. son bölüm izle

Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 49. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 50. yeni bölüm fragmanına çevrildi... Heyecanla beklenen Mucize Doktor 50. yeni bölümde neler olacak?

MUCİZE DOKTOR 50. BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor dizisinin 50. bölüm fragmanı yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR 49.BÖLÜM ÖZETİ

Acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi kaosa boğar. Maksimuma çıkarılan güvenlik önlemlerine rağmen herkes süratle patlama noktasına sürüklenirken Ali'nin aklındaysa Vuslat yüzünden kalbini kırdığı Ezo vardır. Adil, Ali'ye arkadaşını geri vermeye karar verir. Ve tam bu sırada hastanede biriken ortak nefret hedefini bulur. Ama bu hedef hiç beklenmedik, masum biridir. Sevgi hepimizi kurtarabilir mi? Yoksa bazılarımız için çok geç midir?

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran

Reha Özcan