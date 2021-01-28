Mucize Doktor 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor son (47) bölüm full izle!

Mucize Doktor 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 47. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 48. yeni bölüm fragmanına çevrildi... Heyecanla beklenen Mucize Doktor 48. yeni bölümde neler olacak?

MUCİZE DOKTOR 48. BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor dizisinin 48. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 47. BÖLÜM ÖZETİ

Beliz, Vuslat'ın teklifini kabul etmemekte kararlıdır. Ama yeni aksaklıklar hastanenin peşini bırakmayınca Beliz'in eli zorlanmaya başlar. Diğer taraftan yeni başasistan Nazlı'nın işi başından aşkındır ve ceza nöbetinden ceza nöbetine koşan Ali'nin aklı fikriyse Nazlı'nın onu unutup unutmadığındadır. Annesinin girişimlerinden habersiz Ezo, Ali'ye Nazlı konusunda yardım etmeye karar verir. Ama Vuslat'ın hem Ali hem de hastane için bambaşka planları vardır.

MUCİZE DOKTOR 46. BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor'un bu bölümünde ünlü oyuncu Zerrin Tekindor Vuslat karakteriyle diziye katıldı ve tüm düzeni alt üst etti! Ferman hocanın Ali Vefa'yı ameliyattan kovması diziye damga vurdu! Ali Vefa, diğer asistanlara onun yanında ayrımcılık yapıldığını düşünüyor! Vuslat ve Ezo arasındaki ilişki nedir, Ezo yeni gelen Vuslat'tan yardım istedi!

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI