Mucize Doktor 47. bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları! Mucize Doktor son bölüm özeti!

İlk bölümü 12 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, medikal dram türündeki yapım Mucize Doktor 47. bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları! Mucize Doktor son bölüm özeti!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yarı maaşla çalışmaya razı olan asistanların önünde şimdi son derece zorlu, 36 saatlik bir nöbet vardır. Sinirler gerilmeye başlayınca Ferman ve Ali kavga ederler. Diğer taraftan annesiyle anlaşan Ezo, Ali'ye veda etmeye mecbur kalır. Zorlu nöbetin sonuna geldiğimizde, bir asistan siciline yeni cezalar ekleyecek, bir diğeri başasistan olacak, Beliz'se sürpriz bir teklif alacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Zerrin Tekindor

Hazal Türesan

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hakan Kurtaş

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Ezgi Asaroğlu

Ve

Reha Özcan

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