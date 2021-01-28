Mucize Doktor 47. bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları! Mucize Doktor son bölüm özeti!
2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor'dan uyarlanan Mucize Doktor 47. bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları! Mucize Doktor son bölüm özeti!
İlk bölümü 12 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, medikal dram türündeki yapım Mucize Doktor 47. bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları! Mucize Doktor son bölüm özeti!
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ
Yarı maaşla çalışmaya razı olan asistanların önünde şimdi son derece zorlu, 36 saatlik bir nöbet vardır. Sinirler gerilmeye başlayınca Ferman ve Ali kavga ederler. Diğer taraftan annesiyle anlaşan Ezo, Ali'ye veda etmeye mecbur kalır. Zorlu nöbetin sonuna geldiğimizde, bir asistan siciline yeni cezalar ekleyecek, bir diğeri başasistan olacak, Beliz'se sürpriz bir teklif alacaktır.
MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI
Taner Ölmez
Onur Tuna
Sinem Ünsal
Zerrin Tekindor
Hazal Türesan
Murat Aygen
Fırat Altunmeşe
Hakan Kurtaş
Hayal Köseoğlu
Bihter Dinçel
Ezgi Asaroğlu
Ve
Reha Özcan