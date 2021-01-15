Mucize Doktor 46. bölüm fragmanı! - Mucize Doktor 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 45. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 46. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MUCİZE DOKTOR 46. BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 45.BÖLÜM ÖZETİ

Berhayat Hastanesi tarihindeki ilk yüz nakli ameliyatına hazırlanmaktadır ve vakanın sonunda hastanede tek bir asistan kalacaktır. Ama bu sefer asistanlar hocalarından gizli başka bir yöntem denemeye karar verirler.

Diğer taraftan Ferman vaka nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın seçimini çoktan yapmıştır. Ama bütün dengeleri değiştiren hiç beklenmedik biri Ezo olur. Hastaneye gelen ve durumun vahametini gören Ezo, son çare gizemli birini arar.