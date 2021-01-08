Mucize Doktor 45. bölüm fragmanı izle! 7 Ocak Mucize Doktor 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 44. bölümde neler yaşandı?

Mucize Doktor yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Mucize Doktor 45. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

MUCİZE DOKTOR 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali'nin tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

MUCİZE DOKTOR 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin geçtiği Berhayat hastanesi ekonomik anlamda çöküş yaşamaktadır. Bu çöküşten ötürü hastane yeni cerrahi şefi olan asistanlardan üçünü işten çıkarmak zorundadır. Tanju, işten çıkarılacak en güçlü adayın Ali olduğunu düşünür. Onun düşüncesiyle de Ferman, Ali'ye kendi vakasını verecektir. İlk defa bir vakanın sorumluluğunu üzerine alan Ali çok mutludur. Fakat Ali'nin mutluluğu fazla uzun sürmeyecektir. Hastanenin çöküşü üst kademe tarafından gizli tutulsa da kısa süre sonra herkes tarafından öğrenilir ve diğer hastanelerle arasında bir rekabet başlayacaktır. Aslında Ali, çıkarılmaması gereken bir doktordur. Çünkü, yurtdışında konferansa gidip ödül kazanma hayaline giren doktorlar arasında yer alan Ali, aslında başarılı biridir.

MUCİZE DOKTOR 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 45. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanır yayımlanmaz sitemizde yer alacaktır.

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