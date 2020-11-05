Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

Mucize Doktor dizisi 35. bölüm ile FOX'da izleyici karşısına çıktı. Peki, Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı ekrana geldi mi? Büyük beğeni toplayan Mucize Doktor oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! İşte ayrıntılar...

Mucize Doktor yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Mucize Doktor 36. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ali Vefa'nın fenomen haline gelen hikayesini gözler önüne seren Mucize Doktor dizisinin 36. yeni bölümü 5 Kasım Perşembe günü 20.00'de FOX ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

MUCİZE DOKTOR 35. BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri kurtulan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar. Diğer tarafta başka bir hastanın tedavisi Ferman'ı Beliz ve Tanju'yla karşı karşıya getirir. Vakasını kişiselleştiren Ferman hiç bildiğimiz Ferman gibi değildir. Hastanede gerilim yükselirken iki vakada da sorumluluk alan Ali hem Nazlı hem Ferman'a yardım etmeye çalışır. Ama bazen sevdiklerimize yardım etmek hiç tahmin etmediğimiz yollara girmek demektir.

OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda; Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez), Ferman (Onur Tuna), Nazlı (Sinem Ünsal), Beliz (Hazal Türesan), Tanju (Murat Aygen), Demir (Fırat Altunmeşe), Açelya (Hayal Köseoğlu), Selvi (Bihter Dinçel), Güneş (Korhan Herduran), Adil (Reha Özcan), Ferda (Seda Bakan), Doruk (Hakan Kurtaş) yer alıyor.