Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

05.11.2020 09:40 | Son Güncelleme: 05.11.2020 09:52

Mucize Doktor dizisi 35. bölüm ile FOX'da izleyici karşısına çıktı. Peki, Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı ekrana geldi mi? Büyük beğeni toplayan Mucize Doktor oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! İşte ayrıntılar...

Mucize Doktor yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Mucize Doktor 36. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ali Vefa'nın fenomen haline gelen hikayesini gözler önüne seren Mucize Doktor dizisinin 36. yeni bölümü 5 Kasım Perşembe günü 20.00'de FOX ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

MUCİZE DOKTOR 35. BÖLÜM İZLE...

Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri kurtulan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar. Diğer tarafta başka bir hastanın tedavisi Ferman'ı Beliz ve Tanju'yla karşı karşıya getirir. Vakasını kişiselleştiren Ferman hiç bildiğimiz Ferman gibi değildir. Hastanede gerilim yükselirken iki vakada da sorumluluk alan Ali hem Nazlı hem Ferman'a yardım etmeye çalışır. Ama bazen sevdiklerimize yardım etmek hiç tahmin etmediğimiz yollara girmek demektir.

Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda; Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez), Ferman (Onur Tuna), Nazlı (Sinem Ünsal), Beliz (Hazal Türesan), Tanju (Murat Aygen), Demir (Fırat Altunmeşe), Açelya (Hayal Köseoğlu), Selvi (Bihter Dinçel), Güneş (Korhan Herduran), Adil (Reha Özcan), Ferda (Seda Bakan), Doruk (Hakan Kurtaş) yer alıyor.

Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?
Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

İlgili Haberler

Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları kim? Mucize filmi fragmanı
Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları kim? Mucize filmi fragmanı
Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 35. bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne?
Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 35. bölüm izle! Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne?
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Osman Durmuş Süleyman Soylu
Magazin Enes Batur Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Erol Bulut Mehmet Topal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Sterlin Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 09:59:12. #1.15#
title