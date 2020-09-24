Mucize Doktor 30. bölüm yeni bölüm izle! Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne?
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Mucize Doktor 30. bölüm yeni bölüm izle! Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne?

24.09.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:46
Mucize Doktor 30. bölüm yeni bölüm izle! Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne?

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen dizi Mucize Doktor, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne? Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 30. bölüm yeni bölüm izle!

FOX TV ekranlarında başlayan Mucize Doktor dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Mucize Doktor dizisi oyuncuları kimler, Mucize Doktor konusu ne merak edildi. Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne? Mucize Doktor 30. bölüm yeni bölüm izle! Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır. Adil'i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.

Mucize Doktor 30. bölüm yeni bölüm izle! Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berhayat Hastanesi'nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı'yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım'la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner…

Mucize Doktor 30. bölüm yeni bölüm izle! Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor oyuncuları kimler, konusu ne?

Ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar. Önce acil servis sonra bütün hastane yaralılarla dolup taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaralıların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır. Ve bütün bu kaosun tam ortasında, en kritik anda, Ali doktorluğa ilk başlarken verdiği sözü hatırlar. Ali sözünü tutar.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 29. BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MUCİZE DOKTOR 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER

DOKTOR ALİ VEFA (TANER ÖLMEZ)

FERMAN ERYİĞİT (ONUR TUNA)

NAZLI GÜLENGÜL (SİNEM ÜNSAL)

BELİZ BOYSAL (HAZAL TÜRESAN)

KIVILCIM (ÖZGE ÖZDER)

TANJU KORMAN (MURAT AYGEN)

DEMİR (FIRAT ALTUNMEŞE)

AÇELYA (HAYAL KÖSEOĞLU)

SELVİ (BİHTER DİNÇEL)

GÜNEŞ (KORHAN HERDURAN)

DAMLA (MERVE DİZDAR)

ADİL ERİNÇ ( VE REHA ÖZCAN)

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