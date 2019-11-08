Mucize Doktor 10. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 9. bölüm

08.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:54

Mucize Doktor 9. son bölüm Perşembe akşamı isleyenle buluştu. Ali hakkında çıkan bir yazı nedeniyle hem onun hastanedeki geleceği hem de Adil Hoca'nın varlığı risk altındadır. Heyecanla beklenen Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı ise paylaşıldı. Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor 9. bölüm özeti…

Mucize Doktor 9. Bölüm Full İzle…

9. BÖLÜM ÖZETİ

Tanju'nın Kıvılcım ile birlikte planladıkları oyun devam ediyor. Nazlı'nın acil müdahalede bulunduğu hasta hayatını kaybetmiştir ve o sırada olanların tek şahidi Ali'dir. Adil Hoca'nın varlığına son vermek adına olayın iç yüzünü öğrenmek için Ali'yi üstü kapalı daolsa tehdit eden Tanju istediğini alır. Öğrendiklerini Ferman'a da açıklar. Ancak Nazlı vicdanının verdiği rahatsızlıkla baş etmeye çalışmaktadır.

Ali hakkında bir dergide çıkan olumsuz yazı, tüm hastaneyi sarmıştır. Öte yandan Ali'nin ilgilendiği bir hasta yakını ise Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunmuştur. Bakanlıktan gelen bir yetkili durumu herkesten önce Adil Hoca'ya açar. Tam bu anda söz konusu dergiyi gören Beliz, Adil Hoca ile gelişmeyi değerlendirir.

Kurul Ali için toplanmıştır. Sadece Ali değil, Adil Hocanın da hastanedeki yeri tehlikeye girmiştir. Ferman'ın beklenmedik anda yaptığı hamle her şeyi değiştirir.

Tanju, eski bir hastasının ellerinde can vermesi sonucu kendini kaybetmiştir. Üstüne gelen Kıvılcım'ın baskıları, Tanju'ya fazladır. Peki, Tanju Ali ve Adil Hocayı hastaneden göndermek için planlarına devam edecek mi?

MUCİZE DOKTOR 10. BÖLÜM FRAGMANI

Üst üste gelen olumsuz gelişmeler neticesinde Ferman istemeden de olsa Ali'yi patoloji birimine verir. Hastalarla ilgilenmeye başlasa da Ferman'a tekrar cerrahi asistan olarak devam edebilmek için yalvarır.

Adil Hoca yorulmuştur. Ali'ye hayatı anlamasına yönelik sert dille ikaz eder. Nazlı ise ansızın beklemediği bir soru karşısında donup kalır.

Tanju, karşılaştığı bir vakada çıkar yol bulamayınca Ali'nin devreye girmesini ister. Ali, eski görevine geri gelebilecek mi?