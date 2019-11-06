"Mucize bitki" Moringa Oleifera için hasat zamanı

06.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:18

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak bilinen "Moringa Oleifera"nın hasadına başlandı.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu ve Nurdağı Belediyesinin destek verdiği projeyle Gözlühüyük Mahallesi'nde ekilen bitkinin hasadı kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Bitkinin pazarlanması için kurulan Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi'nin Başkanı Sevgi Kütüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın yaklaşık 20 gün süreceğini ve bu yıl daha fazla verim beklediklerini söyledi. Kütüz, "50 dönüm arazimiz var. 60 tona yakın yaş rekolte bekliyoruz." dedi.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kenan Ercan ise gıda, kozmetikte, hayvancılık ve sanayide kullanılan bitkinin ilaç sektöründe de kullanılması için girişimde bulunduklarını söyledi.

Daha önce bu bitkiden şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin üretildiğini aktaran Ercan, "Gaziantep Üniversitesi ve kadın kooperatifimizle beraber tescil başvurularına başladık. ve tohum tescilini ilk olarak aldık." diye konuştu.

Nurdağı Belediyesi Başkanı Ökkeş Kavak da projeye destek verenlere teşekkür ederek, ürünün daha fazla kullanılabilir hale getirilmesi için belediye olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA